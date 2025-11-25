Verdicto unánime: Culpable por homicidio de mujer en Los Cántaros en 2021

Panamá- Un veredicto de culpabilidad emitió este martes el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá en contra de Gustavo Enrique Sánchez, de 34 años, a quien se le comprobó que asesinó a una mujer de 21 años el 16 de enero de 2021, en el sector de Nuevo Tocumen, específicamente en la Barriada Los Cántaros No. 2.

Tras la presentación de pruebas irrefutables, la Fiscalía Especializada en Delitos de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana logró que el Tribunal emitiera su veredicto unánime por la comisión del delito de homicidio doloso agravado.

En la madrugada del sábado 16 de enero de 2021, mientras la mujer se encontraba en una vivienda de la barriada durante una celebración familiar, varios sujetos realizaron detonaciones desde un vehículo en movimiento y la balearon mortalmente. Aparentemente, el blanco del ataque era el novio de la joven, pero él resultó ileso.

Tras el crimen, el sospechoso fue capturado durante la tarde del mismo día y procesado. El Ministerio Público informó que la audiencia de lectura de sentencia fue programada para el próximo 10 de diciembre a las 3:30 p.m., momento en que se determinará la condena penal y los años de prisión que deberá cumplir el responsable.