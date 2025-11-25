Sucesos - 25/11/25 - 02:17 PM

Verdicto unánime: Culpable por homicidio de mujer en Los Cántaros en 2021

Tras la presentación de pruebas irrefutables, la Fiscalía logró que el Tribunal emitiera su veredicto unánime por la comisión del delito de homicidio doloso agravado.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un veredicto de culpabilidad emitió este martes el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá en contra de Gustavo Enrique Sánchez, de 34 años, a quien se le comprobó que asesinó a una mujer de 21 años el 16 de enero de 2021, en el sector de Nuevo Tocumen, específicamente en la Barriada Los Cántaros No. 2.

Tras la presentación de pruebas irrefutables, la Fiscalía Especializada en Delitos de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana logró que el Tribunal emitiera su veredicto unánime por la comisión del delito de homicidio doloso agravado.

En la madrugada del sábado 16 de enero de 2021, mientras la mujer se encontraba en una vivienda de la barriada durante una celebración familiar, varios sujetos realizaron detonaciones desde un vehículo en movimiento y la balearon mortalmente. Aparentemente, el blanco del ataque era el novio de la joven, pero él resultó ileso.

Tras el crimen, el sospechoso fue capturado durante la tarde del mismo día y procesado. El Ministerio Público informó que la audiencia de lectura de sentencia fue programada para el próximo 10 de diciembre a las 3:30 p.m., momento en que se determinará la condena penal y los años de prisión que deberá cumplir el responsable.

 

 

Te puede interesar

Prisión preventiva para joven que mató de puñalada en la cabeza a un familiar

Prisión preventiva para joven que mató de puñalada en la cabeza a un familiar

 Noviembre 25, 2025
Verdicto unánime: Culpable por homicidio de mujer en Los Cántaros en 2021

Verdicto unánime: Culpable por homicidio de mujer en Los Cántaros en 2021

 Noviembre 25, 2025
Les jodieron la vueltita en el penal; retienen a 4 con drones y droga

Les jodieron la vueltita en el penal; retienen a 4 con drones y droga

 Noviembre 25, 2025
Ofrecen hasta $100 mil de recompensa por pandilleros

Ofrecen hasta $100 mil de recompensa por pandilleros

 Noviembre 25, 2025
Conductor de taxi fallece en triple colisión y vuelco en Aguadulce

Conductor de taxi fallece en triple colisión y vuelco en Aguadulce

 Noviembre 25, 2025

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito