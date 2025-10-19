Víctima de ataque sicarial en Pedregal ya había sobrevivido a un atentado

Panamá- Una investigación de oficio por el asesinato de Jonathan Danillo Martínez (33 años) inició la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región Metropolitana para ubicar a los sicarios y determinar el móvil de este hecho.

Este ataque armado, en medio del cual una mujer de 31 años de apellido Bustamante resultó con un rozón de bala en el muslo derecho, ocurrió la noche del pasado viernes frente a la casa 296, ubicada en la Calle 6ta de la barriada Villa Cecilia, corregimiento de Pedregal.

Ese día, varios sujetos armados llegaron al lugar en una camioneta y dispararon contra las víctimas y luego se dieron a la fuga. De inmediato, el hecho fue notificado a la Policía Nacional y varias unidades se presentaron a la escena para evacuar a los heridos hasta el cuarto de urgencia de la Policlínica J.J. Vallarino, ubicada en Juan Díaz.

Los galenos que atendieron a Martínez no pudieron hacer nada para salvarlo, pues presentaba múltiples heridas de bala, por lo que dictaminaron su muerte a eso de las 11:30 p.m., mientras que Bustamante corrió con mejor suerte y se encuentra estable.

La investigación de antecedentes reveló que Martínez pertenecía a una banda delincuencial y que en junio pasado ya había sido objeto de un atentado al que sobrevivió, y que Bustamante fue objeto de una diligencia de allanamiento y registro en su casa en Don Bosco, pero las autoridades no ubicaron nada ilícito.