Víctima de secuestro exprés: Roban carro a Indrive y lo privan de libertad

Panamá- Un conductor de la plataforma digital InDrive fue privado de libertad en horas de la mañana de este jueves y uno de los involucrados fue capturado esta tarde. Todo ocurrió en el sector conocido como El Mirador, ubicado en Torrijos Carter, corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Según detalló la Policía Nacional, esta mañana varios sujetos solicitaron una carrera a través de la aplicación de la plataforma, pero cuando el conductor llegó, lo sometieron, privaron de libertad y lo despojaron de su vehículo.

La víctima fue abandonada por los delincuentes en medio de un monte en El Mirador, con las manos atadas y amordazada. Una vez que los asaltantes se fueron, el trabajador del volante salió como pudo del herbazal y pidió ayuda a residentes del área, quienes lo soltaron y llamaron a la Policía Nacional.

Tras la denuncia, la Policía Nacional revisó las cámaras del sistema de vigilancia y, tras identificar a uno de los sospechosos, lo ubicaron y aprehendieron en la misma área donde ocurrió la privación.

La Policía y el Ministerio Público se mantienen realizando varias diligencias investigativas y allanamientos en la zona, al igual que en sectores aledaños, para ubicar a otros sospechosos y al sedán de color rojo de la víctima.