Sucesos - 22/1/26 - 04:19 PM

Víctima de secuestro exprés: Roban carro a Indrive y lo privan de libertad

Esta mañana varios sujetos solicitaron una carrera a través de la aplicación de la plataforma, pero cuando el conductor llegó, lo sometieron, privaron de libertad y lo despojaron de su vehículo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un conductor de la plataforma digital InDrive fue privado de libertad en horas de la mañana de este jueves y uno de los involucrados fue capturado esta tarde. Todo ocurrió en el sector conocido como El Mirador, ubicado en Torrijos Carter, corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Según detalló la Policía Nacional, esta mañana varios sujetos solicitaron una carrera a través de la aplicación de la plataforma, pero cuando el conductor llegó, lo sometieron, privaron de libertad y lo despojaron de su vehículo.

La víctima fue abandonada por los delincuentes en medio de un monte en El Mirador, con las manos atadas y amordazada. Una vez que los asaltantes se fueron, el trabajador del volante salió como pudo del herbazal y pidió ayuda a residentes del área, quienes lo soltaron y llamaron a la Policía Nacional.

Tras la denuncia, la Policía Nacional revisó las cámaras del sistema de vigilancia y, tras identificar a uno de los sospechosos, lo ubicaron y aprehendieron en la misma área donde ocurrió la privación.

La Policía y el Ministerio Público se mantienen realizando varias diligencias investigativas y allanamientos en la zona, al igual que en sectores aledaños, para ubicar a otros sospechosos y al sedán de color rojo de la víctima.

 

Te puede interesar

Víctima de secuestro exprés: Roban carro a Indrive y lo privan de libertad

Víctima de secuestro exprés: Roban carro a Indrive y lo privan de libertad

Enero 22, 2026
Mandan tras las rejas a cuatro maltratadores de padres y mujeres

Mandan tras las rejas a cuatro maltratadores de padres y mujeres

 Enero 22, 2026
Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

 Enero 22, 2026
Capturan médico buscado por homicidio culposo: Lo acusan de mala praxis

Capturan médico buscado por homicidio culposo: Lo acusan de mala praxis

 Enero 22, 2026
Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

 Enero 22, 2026

 

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí