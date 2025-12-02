Sucesos - 02/12/25 - 01:46 PM

Video sacude Colón: SENNIAF interviene para proteger a bebé agredida

El caso pasó directo a las autoridades, que activaron la medida de protección correspondiente para blindar a la menor.

 

Por: Redacción / Crítica -

El video de una madre agrediendo a su propia bebé corrió como pólvora por las redes, y en La Guaira, Colón, el ambiente quedó pesado.

Una vez el video comenzó a circular, personal del SENNIAF cayó al sitio de una vez.. El equipo de la Oficina Regional revisó el caso y constató lo que estaba pasando.

En el lugar confirmaron que la niña no estaba ya con la madre, sino bajo el cuidado de un familiar, en un ambiente seguro, lejos del peligro y rodeada de gente que sí la está protegiendo.

El caso pasó directo a las autoridades, que activaron la medida de protección correspondiente para blindar a la menor. La mantienen dentro de una alternativa familiar segura, donde pueda respirar tranquila.

En paralelo, SENNIAF también hizo gestiones para acompañar a la madre. No para justificar nada, sino para inducirla a un proceso de fortalecimiento familiar, enseñándole prácticas de crianza que no pongan en riesgo a la niña y evitando que algo así vuelva a pasar.

La institución dejó claro que seguirá trabajando en conjunto  con las autoridades, sin soltar el seguimiento y asegurándose de que la bebé esté cuidada, protegida y rodeada de lo que siempre debió tener: un entorno seguro y digno.

