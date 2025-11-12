Sucesos - 12/11/25 - 12:00 AM

Vinculan a empresario Pablo Torres, ligado al PRD, con barco cargado de cocaína

Se conoció que Torres Chong es primo de Ricardo Torres, exdiputado por el actual opositor Partido Revolucionario Democrático.

 

Por: Redacción /Crítica -

La sociedad dueña del remolcador Oceanic Tug, que la mañana de este martes fue cazado con 13.508 kilos de cocaína, estaría ligada al empresario Pablo Torres Chong.

La mercancía decomisada en la embarcación de bandera de Tanzania tendría valor en el mercado por unos 200 millones de dólares.

Según versiones de prensa, durante la administración de Laurentino Cortizo, Torres Chong habría sido favorecido con contratos y concesiones.

Los lazos de Torres llegarían hasta Noriel Araúz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en la pasada administración.

Justo la AMP ha vivido recientemente entre escándalos y hasta ha sido denunciada ante el Ministerio Público para que este investigue la presunta comisión de delitos contra la administración y la fe pública.

La incautación en el Oceanic Tug fue catalogada como histórica por las autoridades panameñas.

La embarcación tipo remolcador oceánico fue interceptada en las últimas horas por agentes del Senan al sureste de la isla de San José, en el Pacífico, luego de que esta intentara evadir a las autoridades.

La información de inteligencia señala que la nave había salido "de la parte de Juradó, Buenaventura", en Colombia, y se dirigía "hacia México, lo que obviamente genera una ruta hacia Estados Unidos", dijo el fiscal superior de drogas, Julio Villarreal.

Según confirmó el comisionado Luis De Gracia, director del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), los uniformados visualizaron el remolcador en una ruta marítima inusual, por lo que dieron la voz de alto a sus tripulantes. Estos, en lugar de detenerse, intentaron escapar, lo que propició una persecución y posterior interdicción.

Una vez a bordo, los aeronavales contabilizaron diez tripulantes: un venezolano, cuatro ecuatorianos, tres nicaragüenses, un peruano y un colombiano.

Los extranjeros fueron aprehendidos y la embarcación fue remolcada hasta la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, ubicada en Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Allí, junto con personal de la Fiscalía de Drogas, se realizó la diligencia de allanamiento y registro.

Durante el operativo, los uniformados y fiscales ubicaron 579 bultos (sacos) que en su interior contenían 13,508 kilos de presunta droga (cocaína).

