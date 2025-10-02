¡Vivo de milagro! Chocó contra el barandal de un puente en Parita

Panamá- Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la noche de ayer en el puente que divide las comunidades de Los Castillos y El Ciruelito, en Parita (Herrera), dejó como saldo a un hombre herido, pero con vida.

Todo ocurrió poco antes de la medianoche. A esa hora, el conductor de un sedán de color rojo aparentemente perdió el control del volante —por razones que se desconocen— y el vehículo impactó de frente contra el barandal de seguridad del puente.

El golpe contra la estructura de concreto fue tan fuerte que la parte frontal del vehículo terminó totalmente destruida. Afortunadamente, el sedán era viejo y su estructura de metal era muy resistente, lo que quizás contribuyó a que el conductor no perdiera la vida, ya que la mayor parte del impacto fue absorbida del lado del volante.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Herrera para liberar a la víctima, quien posteriormente fue trasladada a un hospital cercano por paramédicos del Servicio de Atención Médica Pre-Hospitalaria, Emergencias y Rescate (SAMER).

Por el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, pero antes de ser evacuado de la escena se informó que las heridas que presentaba eran de consideración.