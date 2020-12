¡Voy a seguir robando. Me vale ...! dice la canchera de Zona Libre (Video)

La mujer capitalina de 36 años que fue sorprendida cuando intentaba hurtar mercancía de la tienda Tommy Hilfiger, en la Zona Libre, en Colón, vuelve a las redes sociales hoy, donde se filtró un audio en el que anuncia que seguirá robando.

En un audio que circuló desde temprano, la supuesta mujer que protagonizó el incidente en la tienda asegura que "no me voy a sofocar ni a sulfurar por eso, eso es hoy y mañana, ya después eso no es noticia. Así que no te sofoques".

Al parecer, el audio fue grabado después del incidente en la tienda en la que una dependiente se le acerca, la enfrenta y le indica que ocultaba varias piezas dentro de su bolso.

En un claro desafío a las autoridades, esta mujer asegura en el audio que ya se encuentra en su casa y agrega que "Que se vayan para la .... Voy a seguir robando y me vale ... !

La mujer intentó llevarse varios suéteres de la tienda antes de ser descubierta el miércoles, mientras una y otra vez decía: ¡No tengo nada", pero cada vez que los dependientes metían la mano en la cartera sacaba una pieza de ropa. La mercancía tendría un valor de 300 dólares.