Aprehenden a siete por homicidio doloso y tentativa en Colón

Panamá- Mediante diligencias de allanamientos y registros, el Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional (PN), logró este lunes la aprehensión de varios sujetos en la provincia de Colón, a quienes se les relaciona con delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio doloso y tentativa de homicidio.

Entre los aprehendidos por homicidio figuran los alias “Maikel” y “Menor”, relacionados con investigaciones por un hecho violento registrado el 15 de octubre de este año en un lava auto de la calle 5 y 6 Amador Guerrero.

Asimismo, los alias “Reynier”, “Ore”, “Perco” y “Cosi”, supuestamente vinculados al homicidio de un hombre de 23 años que había sido reportado como desaparecido desde el 10 de diciembre de este año, siendo ubicado sin vida en Los Lotes de Buena Vista el 13 de diciembre de 2025.

También en las diligencias se aprehendió al alias “Navas”, requerido por el delito de tentativa de homicidio, hecho ocurrido el 14 de octubre de 2025 en el Albergue de Arco Iris, donde intentó asesinar a una persona.

Las diligencias fueron realizadas por los funcionarios de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, en conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Los allanamientos se realizaron desde la madrugada de este lunes 22 de diciembre de 2025 y se hicieron en la ciudad de Colón, la comunidad de Arco Iris, corregimiento de Cristóbal, y el corregimiento de Buena Vista, área de la transístmica.

Una vez detenidos, todos los aprehendidos e indicios fueron remitidos a órdenes de las autoridades judiciales.

En las próximas horas, las personas aprehendidas serán llevadas ante un juez de garantías para la formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares.