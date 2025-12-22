Atropello mortal cerca del puente vehicular de Cabuya

Panamá- Un peatón murió la mañana de este lunes en la avenida José Agustín Arango, próximo al puente vehicular que se ubica en Cabuya, corregimiento de Tocumen.

Según testigos, la víctima, de entre 30 y 35 años, iba cruzando los cuatro carriles de la vía cuando fue atropellado por un sedán de color rojo vino, cuyo conductor permaneció en la escena.

Al lugar se presentaron paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME), pero no pudieron hacer nada por la víctima, más que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Personal de Tránsito se encuentra en la escena para agilizar el paso de vehículos, mientras el personal de Accidentología efectúa el levantamiento del cadáver.