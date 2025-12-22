Tiroteo en zona fronteriza: atacan hombre dentro de su vehículo en Paso Canoas

Panamá- Un hombre terminó herido luego de ser víctima de un ataque armado que tuvo lugar este lunes en el sector de Paso Canoas, Cantón de Corredores, provincia de Puntarenas, en el hermano país de Costa Rica, próximo a la frontera con Panamá.

Datos preliminares indican que la víctima se desplazaba en un sedán de color verde con placa tica cuando fue atacado a tiros en medio de la vía y el tráfico.

A los miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes adelantan las pesquisas del caso, les llama la atención que al o a los tiradores no les importó dispararle a la víctima, pese a que en esta avenida comercial había una gran afluencia de peatones y conductores.

Las balas ingresaron por las ventanas del lado izquierdo del vehículo y al menos tres de ellas alcanzaron a la víctima. Una le dio en la barbilla y salió por la nuca, otra lo alcanzó en una mano y la última en un pie.

El carro de la víctima quedó custodiado en la escena, mientras este era trasladado a un centro médico para ser operado, ya que la bala que le dio en la mandíbula se la fracturó.



