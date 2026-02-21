Robert S. Ridgely recibe homenaje en los 50 años de su guía sobre las aves

El Panama Rainforest Discovery Center fue escenario de un acto conmemorativo histórico: los 50 años de la publicación de la Guía de las Aves de Panamá del Dr. Robert S. Ridgely, uno de los ornitólogos neotropicales más influyentes del mundo.

El evento reunió a miembros de la Sociedad Audubon de Panamá, aliados estratégicos, autoridades ambientales, observadores de aves y representantes del sector turístico, quienes celebraron el legado de una obra que transformó para siempre el conocimiento, la valoración y la conservación de la avifauna panameña.



La Guía de las Aves de Panamá, publicada en 1976 y traducida al español en 1993, marcó un antes y un después en la historia natural del país. Por primera vez, residentes y visitantes contaron con una herramienta científica, ilustrada y accesible que permitía identificar y comprender más de 800 especies registradas en aquel entonces.

Pero el legado del Dr. Ridgely no se limita a la publicación de un libro. En 1968 fue miembro fundador de la agrupación ecológica Panama Natural History and Audubon Society, hoy conocida como Sociedad Audubon de Panamá, organización que durante más de cinco décadas ha liderado la conservación de aves y sus hábitats en el país.



“La guía no solo nos enseñó a identificar aves; nos enseñó a mirarlas con respeto y admiración. Fue la chispa que encendió una nueva generación de observadores y conservacionistas en Panamá”, destacó William Adsett, ex-presidente de la Junta Directiva de Sociedad Audubon de Panamá, durante el acto.

Gracias a esta magnífica obra, Panamá pasó de tener un conocimiento limitado a unos cuantos y poco accesible sobre sus aves a convertirse en referente regional del aviturismo y la observación científica ciudadana. Hoy el país registra más de 1,030 especies y figura entre los primeros lugares del mundo en iniciativas como el Global Big Day.



El impacto también se refleja en el crecimiento de programas de educación ambiental, el fortalecimiento de comunidades locales capacitadas en observación de aves y la consolidación de la conservación de áreas clave para la biodiversidad. “Si hoy Panamá es un referente en guías de aves es en gran medida porque alguien tuvo la visión de escribir el libro que todos necesitábamos y de ayudar a formar hace más de 50 años la organización que canalizaría ese entusiasmo colectivo ”, señaló la organización.

Durante el evento se reconoció además la dimensión humana del legado del Dr. Ridgely: su apoyo a la traducción al español de la guía, su impulso a la creación de la Fundación Avifauna Eugene Eisenmann y su papel en el desarrollo del Panama Rainforest Discovery Center, uno de los sitios emblemáticos para la observación de aves en la región.

La Sociedad Audubon de Panamá reiteró su agradecimiento al Dr. Ridgely y destacó que su obra sigue siendo una referencia obligada para científicos, estudiantes, guías de turismo, planificadores ambientales y amantes de la naturaleza.

“Celebrar los 50 años de la Guía es celebrar el nacimiento de una cultura de observación de aves en Panamá. El Dr. Ridgely no solo documentó nuestras aves; ayudó a que los panameños reconociéramos el valor de nuestro propio patrimonio natural,” señaló la directora Ejecutiva de Sociedad Audubon de Panamá, Rosabel Miró.

El acto conmemorativo incluyó recorridos de observación, un espacio protocolar en el Aula Viva y un reconocimiento especial al Dr. Ridgely por su contribución extraordinaria al conocimiento y protección de la biodiversidad panameña.

Como parte de su visita a nuestro país, el Dr. Robert S. Ridgely también se reunió con seguidores apasionados por las aves y público general en el Biomuseo para compartir su experiencia y reflexionar sobre el impacto que ha tenido la obra en la formación de nuevas generaciones de observadores y conservacionistas.