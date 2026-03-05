¡China manda en el club de los súper ricos! ¡Pobrecitos, son unos limpios!

Por primera vez en la historia, el mundo superó la barrera de los 4.000 milmillonarios. El nuevo conteo global registra 4.020 personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares, según el más reciente informe de la firma Hurun.

La gran sorpresa del ranking es que China pasó al frente, superando a Estados Unidos como el país con más milmillonarios del planeta.

El gigante asiático suma 1,100 magnates, mientras que Estados Unidos tiene 1,000, marcando un cambio fuerte en el mapa del dinero a nivel mundial.

Detrás aparecen India (308), Alemania (171) y Reino Unido (150), seguidos por Suiza (114), Rusia (105), Brasil (77), Canadá (75) e Italia (73) dentro del top 10 de países con más fortunas de este nivel.

El informe también revela dónde viven muchos de estos multimillonarios. Nueva York se mantiene como la ciudad con mayor concentración, con 146 milmillonarios, seguida de varias urbes asiáticas que están creciendo a toda velocidad.

Entre ellas destacan Shenzhen (132), Shanghái (120) y Pekín (107), mientras que Londres (102) y Mumbai (95) también figuran entre las ciudades con mayor presencia de grandes fortunas.

Completan la lista Hong Kong (88), San Francisco (86), Moscú (82) y Hangzhou (65), confirmando que las grandes riquezas del mundo cada vez están más repartidas entre Estados Unidos, Europa y Asia, con China ganando terreno en la carrera del dinero.