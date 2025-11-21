CSS pide apoyo para recuperar inventario de sangre

Vida - 21/11/25 - 05:00 PM

Una disminución significativa en las donaciones atraviesa el Banco de Sangre de la Caja de Seguro Social. De acuerdo con las cifras de la institución, en los últimos meses, las donaciones diarias bajaron de 25-30 unidades a 18.

Según la CSS, esta situación ha generado una notable reducción en las reservas, especialmente del grupo O Positivo; recientemente solo se contaba con 15 unidades disponibles para cubrir la demanda.

Mientras que el volumen mensual de donaciones ha caído de 1,200 a 800 unidades, representando un descenso del 20% anual. Por tal motivo, la entidad instó a la población a acudir a donar, ya que se requieren ante emergencias, cirugías y para la atención de pacientes que requieren transfusiones.

Requisitos para donar: tener entre 18 y 70 años, peso mínimo de 110 libras (50 kg), contar con buenas venas, no presentarse en ayunas, completar satisfactoriamente cuestionario médico confidencial, presentar cédula o pasaporte y haber cumplido 6 meses de la realización de tatuajes y piercings.

Así como la CSS, el Banco de Sangre de la Ciudad de la Salud reveló que enfrenta también dificultades ante la baja asistencia.

Abdiel Cubilla dijo en una entrevista a TVN Noticias que desde el inicio de este mes se ha registrado una baja significativa en la llegada de donaciones, hecho que coincide con las fiestas de fin de año.

"Desde que inició noviembre tenemos un bajón de asistencia en todos los bancos del país. La enfermedad no sabe de fin de año, la enfermedad no sabe de Navidad", manifestó.
 

