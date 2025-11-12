¡Juan Díaz retumbó con tamborito, polleras y puro orgullo panameño!

Las calles de Juan Díaz se llenaron de alegría, música y tradiciones durante la celebración del Grito de Independencia, donde el tamborito, las polleras y los colores patrios pusieron a gozar a todo el corregimiento.

Más de 20 escuelas y 14 carretas folclóricas participaron en el desfile cívico organizado por la Junta Comunal de Juan Díaz junto a la Unión de Santeños, quienes armaron tremenda fiesta para rendirle honor a nuestra historia.

Niños, jóvenes y adultos salieron con sus mejores galas típicas, mientras las murgas sonaban y la gente aplaudía desde las aceras. La emoción se sentía en el aire, y el espíritu patrio se vivió de verdad, con ese toque alegre que solo el pueblo sabe poner.

“El desfile fue una muestra de unidad y amor por el país. Juan Díaz se lució y seguimos demostrando que somos un corregimiento lleno de tradición y orgullo nacional”, dijo David Bernal, representante del área, emocionado por la gran participación.

Así, entre risas, tambores y banderas ondeando al viento, Juan Díaz volvió a dejar claro que cuando se trata de celebrar a Panamá, su gente siempre dice presente.