Pesca sostenible podría ayudar a combatir el hambre mundial

Permitir que las poblaciones de peces de arrecife de coral se recuperen podría aumentar de manera significativa el número de porciones de pescado producidas de forma sostenible cada año, alimentando a millones de personas; así lo revela el último estudio liderado por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en Panamá y colaboradores de varias instituciones.

La investigación revela que muchas poblaciones de peces de arrecife están tan agotadas que producen mucho menos de su potencial sostenible. Sin embargo, reconstruir estas poblaciones podría ayudar a combatir el hambre mundial.

“Nuestro estudio cuantifica cuánto se está perdiendo al tener comunidades de peces de arrecife sobreexplotadas en términos de provisión de alimentos y, a su vez, cuánto podría ganarse al reconstruir las poblaciones de peces de arrecife y manejarlas sosteniblemente”, señala Jessica Zamborain-Mason, profesora en King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) y primera autora del artículo recientemente publicado en la revista PNAS.

Los arrecifes de coral de todo el mundo podrían aumentar la producción pesquera sostenible en casi un 50% si se permitiera que las poblaciones de peces se recuperaran, según el estudio.

Esta recuperación podría proporcionar a los países entre 20,000 y hasta 162 millones de porciones adicionales sostenibles, suficientes para cumplir con la ingesta recomendada de productos del mar para varios millones de personas al año, la cual es ocho onzas por semana por persona.

LEE TAMBIÉN: Préstamos educativos: Ifarhu recupera más de $956 mil en moratoria

Los mayores beneficios, según el país, se darían en regiones que sufren de mayor hambre y deficiencias de micronutrientes, como partes de África y el sudeste asiático. Indonesia, por ejemplo, es la región con el mayor beneficio potencial.

Los científicos analizaron datos de todos los territorios del mundo que contienen arrecifes de coral, ubicados en diferentes países como República Dominicana, Panamá, Jamaica, Kenia, Mauricio, Omán, Madagascar, Filipinas, Indonesia, entre otros.

Y utilizaron modelos estadísticos para estimar las cantidades actuales de peces y los rendimientos potenciales de permitir la recuperación de las poblaciones en arrecifes clasificados como sobreexplotados. Es decir, calcularon cuánto tendrían que crecer las poblaciones para alcanzar “rendimientos sostenibles máximos” y “rendimientos bastante buenos”, y cuánto tiempo tomaría la recuperación bajo diferentes escenarios de manejo.

El tiempo de recuperación dependería del estado de agotamiento y de las restricciones de pesca, pero los científicos calcularon que podría tomar en promedio entre seis y 50 años.

Reconstruir las pesquerías de arrecifes de coral no debería ser solo una meta ecológica; este estudio muestra que podría ser una vía para ayudar a combatir el hambre y mejorar la nutrición.

Lograr estas ganancias requeriría una gestión pesquera efectiva que permita el crecimiento de las poblaciones de peces de coral. En algunos lugares, hacer viable esta estrategia requeriría mejorar la gestión pesquera, junto con opciones laborales alternativas durante los períodos de recuperación y apoyo internacional.

De acuerdo con los investigadores, el próximo desafío es diseñar estrategias específicas que equilibren la conservación con las opciones laborales, asegurando que el potencial del océano se aproveche plenamente.

“Nuestros hallazgos también refuerzan que el monitoreo y manejo efectivo de las pesquerías de arrecifes tiene beneficios sustanciales y medibles más allá de la conservación ambiental; tiene implicaciones para la seguridad alimentaria y la salud pública”, explica Zamborain-Mason.