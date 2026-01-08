Nacional - 08/1/26 - 03:18 PM

Préstamos educativos: Ifarhu recupera más de $956 mil en moratoria

La institución destacó que esta medida permitió que 605 prestatarios con saldos vencidos se acogieran al proceso de regulación.

 

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que recuperó $956,143.29 dólares en préstamos educativos morosos, tras la aplicación de la Moratoria de Créditos Educativos, que se desarrollada del 30 de junio al 30 de diciembre de 2025.

La institución destacó que esta medida permitió que 605 prestatarios con saldos vencidos se acogieran al proceso de regulación.

De este total, 437 personas regularizaron su situación por la vía administrativa, mientras que 168 lo hicieron mediante procesos judiciales.

Además, que el institución reveló que la moratoria contempló la exoneración de $1,011,163.58 en intereses adeudados, lo que representó un importante alivio financiero para los beneficiarios.

