Encuestas mediante código QR para mejorar servicios en el Nicolás Solano

La dirección médica del Hospital Nicolás A. Solano en La Chorrera recurrió al uso del código QR en encuestas digitales que permitirán conocer la opinión de los pacientes sobre la atención médica externa y en el cuarto de urgencias.

Estas encuestas digitales están dirigidas a pacientes, familiares y usuarios de este centro hospitalario, dijo Epimenio Bermúdez, del Departamento de Calidad en este nosocomio.

Agregó que el objetivo es contar con un instrumento que permita mejorar la calidad de los servicios de salud hacia los pacientes, conociendo su experiencia sobre la atención recibida, ya sea positiva o negativa, en diferentes áreas del hospital.

El cuestionario incluye preguntas cerradas y algunas abiertas, que permiten a los usuarios describir de forma detallada su vivencia durante su atención.

Las encuestas abarcan servicios como urgencias pediátricas, obstétricas y de adultos, así como laboratorio, radiología, atención médica y área de cajas.

Bermúdez explicó que los códigos QR ya habían sido implementados anteriormente, pero en esta etapa se ha ampliado su alcance para lograr una mayor participación ciudadana.

Explicó, además, que los resultados de las encuestas son procesados para luego presentar un informe a la dirección médica.

Las encuestas digitales con el uso de código QR se complementan con otros mecanismos de participación ya existentes, como las encuestas en formato físico y los buzones de sugerencias.