Excampeón Nehomar Cermeño pondrá a prueba al panameño Jaime Muñoz

La experiencia del excampeón mundial venezolano radicado en Panamá, Nehomar Cermeño pondrá a prueba al prospecto panameño Jaime ‘Lethal Kid’ Muñoz el próximo sábado 18 de marzo en los Jardines del hotel El Panamá.

El combate, pactado a 10 asaltos y en el que estará en juego el título nacional superpluma, será el estelar de la función ‘Guantes de Acero 22’, la cual es organizada por la empresa G&V Entertainment, del promotor Diego Victoria.

El pleito ha despertado mucha expectativa en la fanaticada del boxeo en Panamá. Hoy miércoles, el promotor Diego Victoria dio la primera conferencia de prensa, en la que se hizo el anuncio oficial de este combate y los otros pleitos que servirán de soporte al programa.

Jaime Muñoz, de 24 años, es uno de los prospectos más sólidos de Panamá, pero tendrá que ratificarlo ante Cermeño, un excampeón mundial que buscará un triunfo que lo mantenga en carrera para otras compromisos de mayor envergadura.

Muñoz, quien a nivel olímpico formó parte de la selección nacional, se presentará a este pleito con marca de 13 triunfos, una derrota, un empate y nueve nocauts. Su último pleito lo realizó en David, Chiriquí, el 15 de octubre del año pasado cuando venció por nocaut técnico en el segundo round a su compatriota Hernán Cortez.

Por su parte, Cermeño, pupilo del señor Rodolfo Blazer, ha sido campeón mundial en diferentes categorías, siendo su primer título en la categoría gallo conquistado en el 2009, mientras que su segunda diadema fue en el peso supergallo, cuyo título regular la ganó en 2016.

En otros combates, el colombiano radicado en Panamá, Leonardo Carrillo se medirá al nicaragüense Moisés García a 10 asaltos y 122 libras; Félix Montenegro (Panamá) vs Kevin Marinero (Guatemala) a 6 asaltos y 118 libras; Jonathan Arias (República Dominicana) vs Pablo Macario (Guatemala) a 6 asaltos y 112 libras; Nataly Delgado (Panamá) vs Paola Rincón (Colombia) a 6 rounds y 115 libras; Mónica Henao (Colombia) vs Sara Anti Gabriel (Guatemala) a 6 asaltos y 138 libras; y Alcibiades Ballesteros (Panamá) vs Adalberto Zorrilla (Puerto Rico) a 4 asaltos y 142 libras.

