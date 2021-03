Famosa actriz mexicana denunció que fue abusada y su novio no la quiso defender

La conocida actriz y conductora mexicana Danny Berriel sorprendió a todos en redes sociales, esto al denunciar que fue víctima de violación por parte de otro actor de novelas llamado Eduardo Ojeda, lo que ha causado una ola de indignación en su país y que muchas mujeres pidan justicia.

Según las declaraciones de Daniela Berriel, los hechos sucedieron el 14 de marzo del 2020 durante un viaje que hizo a Acapulco en compañía del su último novio llamado Gonzalo Peña, tras haber terminado su noviazgo con él.

La actriz contó que tiempo después de terminar su relación, Peña la invitó a Acapulco, entonces, al llegar al lugar, la joven pasó algunas horas con otras personas que habían acudido al viaje, poco después se quedó a solas con Gonzalo y el otro hombre.

En un video publicado en Instagram, Daniela se sinceró y contó el momento en el que sufrió abuso sexual por parte del amigo de su ex novio, Gonzalo Peña y que actualmente participa en la telenovela de Juan Osorio llamada "¿Qué le pasa a mi familia?"

"Empezaron a hablar de los tríos y contesté que nunca lo había hecho, me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha. Fui a mi cuarto, me acosté, no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Me paré y había un sillón enfrente de las camas, me acosté, el único que me empezó a seguir fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, comentó Daniela.

Detalla que a pesar de que uno de los dos hombre salió de la habitación, luego regresó para abusar de ella, despertando tiempo después para darse cuenta de lo que estaba pasando.

“Me paré, me pasé a la cama, él me siguió y yo le decía que me dejara en paz, después de rogarme, se salió del cuarto. Me quedé dormida, desperté porque ya me estaban penetrando, me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta de que era él entré en shock. Me hice bolita al lado de Gonzalo, ya estaba despierta y si él quería seguir violándome iba a tener que usar su fuerza, se acercó y me jaló. Me dijo que todavía no había acabado, me empezó a pegar y empezó a gritarle a Gonzalo, a lo cual Gonzalo se paró muy enojado y le dijo '¿Por qué te enojas si te la acabas de co… bien rico?'”, relató.

Posterior a estas declaraciones, la Fiscalía del estado de Guerrero anunció a través de su cuenta de Twitter que se ejecutó una orden de aprehensión contra un sujeto identificado como Eduardo “O”, por el delito de violación.

#Fiscalía de #Guerrero y @FiscaliaCDMX ejecutan orden de aprehensión en contra de Eduardo “O” por delito de Violación de víctima de identidad reservada, se efectúan trámites para traslado a #Acapulco y puesta a disposición de Juez correspondiente pic.twitter.com/Q0iah6A1s6 — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) March 7, 2021

Tras hacer estas afirmaciones, las autoriades y la propia actriz, confirmaron la detención del sujeto y ella agradeció el apoyo del diputado Sergio Mayer y del gobernador Héctor Astudillo de Acapulco, Guerrero, localidad donde se cometió el agravio a su persona hace casi un año.

Las autoridades informaron que se efectúan los trámites correspondientes para trasladar al inculpado a Acapulco, donde será puesto a disposición del Juez correspondiente.

Hasta el momento Gonzalo Peña, exnovio de ella no se ha pronunciado al respecto, pero tras hacer público el abuso sexual que sufrió, la actriz ha sido apoyada por varias personas, quienes incluso crearon el hashtag #JusticiaParaDanny.