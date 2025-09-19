Insólitas - 19/9/25 - 10:32 AM

Joven detenido en Brasil causa furor por su disfraz del “Chavo"

Por: Redacción / Web -

Un sujeto de 24 años disfrazado de El Chavo del 8 fue detenido durante un control policial en Río de Janeiro, Brasil, por llevar marihuana

La detención fue filmada y su reacción se hizo viral en redes sociales.

En la escena, que circula en internet, se ve a un oficial de la Policía conduciendo al detenido a la comisaría.

Durante el arresto, al Chavo le dio “la chiripioca” y se puso a imitar los icónicos movimientos que hacía el personaje de la vecindad cada vez que se ponía muy nervioso por hacer algo.

Medios locales publicaron que el hombre llegó a la Comisaría 96 de Miguel Pereira, “como un perro arrepentido con el rabo entre las patas”.

El tipo confesó que portaba dos cigarros de marihuana para consumo personal. Fue imputado por porte y consumo de drogas y luego fue dejado en libertad.

