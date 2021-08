Jovencita quedó petrificada tras beber un trago que un extraño le brindó

Una joven llamada Millie Taplin en Inglaterra está pasando el peor momento de su vida, esto tras salir con sus amistades a una fiesta y quedar casi paralítica por tomar una bebida alterada que le brindó un extraño.

Millie salió con sus amigos la noche del sábado 31 de julio al bar MooMoo en Essex (Inglaterra), Sin embargo, el momento de alegría y diversión terminó opacado por culpa de un sujeto cuyo accionar puso en riesgo la integridad de Taplin.

“Es absolutamente horrible. Parecía poseída. La estaba mirando y pensé, 'qué diablos le dieron', porque nunca había visto algo así en mi vida. Estaba completamente congelada, sus manos eran como garras”, narró Taplin al medio británico Mirror.

Según se supo, un hombre conocido por el grupo de amigos de Millie se acercó para ofrecerle vodka y limonada. “Prueba esto”, le dijo en medio de la fiesta, pero a los cinco minutos comenzó a sentirse muy mal.

Vomitó y, poco a poco, sus piernas y manos quedaron paralizadas, tampoco podía hablar o ver. Los amigos de la joven llamaron de inmediato a su hermana mayor, quien llegó al bar para llevarla a urgencias del hospital.

A mum is warning parents and nightclub goers after her daughter was allegedly “spiked” in a Southend venue, causing her to be rushed to hospital in this shocking state.



18-year-old Millie Taplin was enjoying her first night out in Southend since turning



Cc @YourSouthend pic.twitter.com/xnaCaz3jey