Pareja tuvo quintillizos; se quedan con el mÃ¡s guapo; dan los demÃ¡s en adopciÃ³n

Convertirse en padres es el sueño de casi todas las parejas que se casan o deciden vivir juntos, pero para algunas la situación se les complica y deben recurrir a métodos alternativos como la fertilización in vitro para lograr el objetivo.

Una situación similar fue la que ocurrió con una pareja española, hace muy poco y cuya historia se volvió viral, luego de que se conocieran los detalles tras el alumbramiento.

Resulta que esta pareja de 34 y 37 años llevaban unos seis años intentando concebir, pero les fue imposible lograrlo por el método natural, así que decidieron realizar una fecundación in vitro para ver si tenían éxito.

Tras realizar la sesión de fertilización, el médico que los atendía les dio la buena noticia de que el procedimiento había tenido éxito y que serían padres.

Con lo que no contaba la feliz pareja fue que en lugar de concebir un solo bebé, gracias al procedimiento engendraron cinco.

Pasaron los meses y por fin llegó el día del parto. Los bebés nacieron bien de salud y sin ningún tipo de problema.

Lo insólito de esta historia fue que al final la pareja decidió quedarse solo con uno de los cinco bebés que habían engendrado.

Como si esta parte de la historia no fuera suficientemente inusual, los padres de los pequeños se quedaron con el más guapo y a los demás los dieron en adopción, pues según dijeron solo planeaban tener un bebé, ya que desde su punto de vista"ser padres es una tarea difícil".

Según dio a conocer la madre, decidir con cuál bebé quedarse fue la decisión más complicada de su vida, pues "como no hablan ni nada, todavía no podíamos saber cuál de ellos era el más listo, así que fuimos superficiales y decidimos quedarnos con el que nos parecía más guapo".

Luego de que se dio a conocer la historia en España, esta se volvió viral, y mucha gente cuestionó la decisión de la pareja.