Mundo - 26/2/26 - 01:22 PM

Cancelan la Copa Mundial de Clavados por la ola de violencia en Guadalajara

Todo se da luego de los eventos de violencia que pasaron en el estado de Jalisco entre domingo y lunes, tras la caída de "El Mencho"

 

Por: Redacción / Web -

La Copa Mundial de Clavados que se desarrollaría en Guadalajara la próxima semana fue cancelada, debido a los problemas de inseguridad que hubo en la ciudad y la zona metropolitana durante el pasado fin de semana.

"World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Buceo y Saltos de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Buceo Acuático en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026. Esto sigue a una evaluación exhaustiva de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública. La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra principal prioridad", indicó la máxima autoridad del deporte en cuestión de clavados.

Este evento deportivo se llevaría a cabo del 5 al 8 de marzo en el Complejo Panamericano de Clavados que está en la zona del Parque Metropolitano. La cancelación borra la posibilidad de que, por segundo año consecutivo, Guadalajara pueda recibir esta justa mundialista con vistas a la preparación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La cancelación es uno de varios eventos que no se harán en la ciudad de Guadalajara, luego de los eventos de violencia que pasaron en el estado de Jalisco entre domingo y lunes, tras la caída de "El Mencho".

 Febrero 26, 2026
 Febrero 26, 2026
 Febrero 26, 2026
 Febrero 26, 2026
 Febrero 26, 2026

