Maduro no tiene dinero para pagar a su abogado en Nueva York

Ambos se han declarado inocentes y, en caso de ser condenados, podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

 

El dictador caído Nicolás Maduro no tiene plata para pagar sus abogados y  enfrentar el juicio en Estados Unidos. 

Su abogado Barry Pollack ha solicitado formalmente a un juez federal en Nueva York que obligue a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU a liberar fondos pertenecientes al Estado venezolano para costear su defensa.

Pollack insiste en que impedir los pagos desde Caracas limita la capacidad de Maduro para contratar y mantener un abogado de su elección, lo que, a su juicio, podría vulnerar garantías constitucionales

Debido a eso, solicitó a la OFAC que restablezca la autorización original y advirtió que, de no ocurrir, podría pedir al tribunal que intervenga para resolver la situación.

La estrategia de la defensa intenta presentar a Maduro como un procesado desvalido ante el sistema judicial estadounidense, alegando que la falta de acceso a las arcas públicas interfiere con su derecho a contar con un abogado de su elección.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses durante una operación relámpago en Venezuela y trasladados posteriormente a Nueva York. Allí permanecen en prisión preventiva en la cárcel metropolitana de Brooklyn.

Enfrentan una acusación federal de amplio alcance por presunta colaboración con organizaciones del narcotráfico para el envío de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

Ambos se han declarado inocentes y, en caso de ser condenados, podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

