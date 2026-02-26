Mundo - 26/2/26 - 02:37 PM

Accidente de globo incendiado se viraliza; investigación sigue en curso

Este incidente dejó 13 heridos, y ocurrió en Santa Catarina, una región ubicada dentro de Brasil.

 

Por: Redacción / Web -

Un globo aerostático se incendió mientras estaba en pleno vuelo y de acuerdo con los reportes, a bordo iban 21 personas, de las cuales 8 murieron debido a las llamas que consumieron la canasta y toda la estructura superior.

En las imágenes se puede apreciar como fue que diversas personas que entraron en desesperación decidieron saltar de la canastas desde una altura de varias decenas de metros. 

Este incidente dejó 13 heridos, y ocurrió en Santa Catarina, una región ubicada dentro de Brasil.

A pesar de que este hecho ocurrió el pasado 21 de junio de 2025, ha vuelto a tomar relevancia en redes sociales debido a que las investigaciones aún no esclarecen cuál fue el motivo real por la que el globo aerostático comenzó incendiarse.

Tras varios meses, las autoridades confirmaron que estas investigaciones aún continúan su curso.

Te puede interesar

Papa pide a los curas no usar la IA para los sermones y misas

Papa pide a los curas no usar la IA para los sermones y misas

 Febrero 26, 2026
Accidente de globo incendiado se viraliza; investigación sigue en curso

Accidente de globo incendiado se viraliza; investigación sigue en curso

 Febrero 26, 2026
Cancelan la Copa Mundial de Clavados por la ola de violencia en Guadalajara

Cancelan la Copa Mundial de Clavados por la ola de violencia en Guadalajara

 Febrero 26, 2026
Cuba afirma que lancha de Estados Unidos tenía fines terroristas

Cuba afirma que lancha de Estados Unidos tenía fines terroristas

 Febrero 26, 2026
Maduro no tiene dinero para pagar a su abogado en Nueva York

Maduro no tiene dinero para pagar a su abogado en Nueva York

 Febrero 26, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida