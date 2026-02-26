Accidente de globo incendiado se viraliza; investigación sigue en curso

Un globo aerostático se incendió mientras estaba en pleno vuelo y de acuerdo con los reportes, a bordo iban 21 personas, de las cuales 8 murieron debido a las llamas que consumieron la canasta y toda la estructura superior.

En las imágenes se puede apreciar como fue que diversas personas que entraron en desesperación decidieron saltar de la canastas desde una altura de varias decenas de metros.

Este incidente dejó 13 heridos, y ocurrió en Santa Catarina, una región ubicada dentro de Brasil.

A pesar de que este hecho ocurrió el pasado 21 de junio de 2025, ha vuelto a tomar relevancia en redes sociales debido a que las investigaciones aún no esclarecen cuál fue el motivo real por la que el globo aerostático comenzó incendiarse.

Tras varios meses, las autoridades confirmaron que estas investigaciones aún continúan su curso.