Cuba afirma que lancha de Estados Unidos tenía fines terroristas

El Ministerio del Interior cubano ha informado de que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos interceptada en sus aguas territoriales “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

Según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.

Cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. Además, un oficial cubano de la patrullera tuvo que ser atendido. El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en Estados Unidos. La Habana informó de la incautación de “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Entre los heridos, según la información de las autoridades cubanas, está Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que el Gobierno caribeño ya había incluido en su lista terrorista. En concreto, ambos se encontraban en el capítulo de personas “sometidas a investigaciones penales” y en búsqueda y captura por su “implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”.

También se identificaron entre los heridos a Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra. Entre los muertos está Michel Ortega Casanova, también cubano residente en Estados Unidos. Continúan las investigaciones sobre la identidad de los otros tres.

La Habana ha dado cuenta además de “la detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”.

El incidente se produjo el miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron “una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH”. Según el Ministerio, la embarcación se aproximó al cayo Falcones, en el municipio de Corralillo, provincia Villa Clara (centro de Cuba) donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras “para su identificación”.