Mundo - 12/3/26 - 11:29 AM

Israel lanza tres ataques contra edificio bajo orden de evacuación en Beirut

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, había ordenado la evacuación de esta zona del barrio de Bachoura

 

Por: Beirut/EFE -

Israel lanzó tres bombardeos contra un edificio que previamente había ordenado evacuar en el centro de Beirut, el segundo ataque de este jueves dentro de la capital y coincidiendo con un aviso para desalojar también una tercera zona de la ciudad.

El inmueble, ubicado a escasos 200 metros del Instituto Cervantes de Beirut y a poco más de 600 de la icónica mezquita Mohammad al Amin, fue alcanzado tres veces en un corto periodo de tiempo, un ataque que estuvo precedido por una primera explosión de aviso, según pudo constatar EFE.

Vecinos de la zona comenzaron a disparar al aire tras el segundo impacto para alertar de la continuación de la amenaza y pedir la salida de los ciudadanos que se encontrasen en las inmediaciones.

Poco antes, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, había ordenado la evacuación de esta zona del barrio de Bachoura, a la que se sumó posteriormente un aviso de desalojo para otro edificio en la cercana zona de Zuqat el Blat.

Estas son las dos primeras órdenes de evacuación oficiales para la capital libanesa, aunque la urbe ya fue objetivo de tres ataques sorpresa desde el inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano el pasado 2 de marzo.

El último de ellos había tenido lugar esta misma madrugada en la zona de la playa pública capitalina, frecuentada por desplazados que aparcan allí sus vehículos o acampan a la intemperie, y donde murieron doce personas y 28 más resultaron heridas.

Te puede interesar

Intenso operativo en Detroit por posible ataque armado en la Sinagoga Temple

Intenso operativo en Detroit por posible ataque armado en la Sinagoga Temple

 Marzo 12, 2026
Israel lanza tres ataques contra edificio bajo orden de evacuación en Beirut

Israel lanza tres ataques contra edificio bajo orden de evacuación en Beirut

Marzo 12, 2026
EEUU: Portaviones Gerald Ford sufrió incendio accidental no vinculado a Irán

EEUU: Portaviones Gerald Ford sufrió incendio accidental no vinculado a Irán

 Marzo 12, 2026
Machado critica a España por no apoyar al pueblo venezolano

Machado critica a España por no apoyar al pueblo venezolano

 Marzo 12, 2026
Líder de Irán promete bombazos a EEUU y cerrar estrecho de Ormuz

Líder de Irán promete bombazos a EEUU y cerrar estrecho de Ormuz

 Marzo 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia