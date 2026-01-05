Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaran inocentes de todos los cargos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este lunes de todos los cargos que se les imputan durante su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), según informó la agencia EFE.

Ambos fueron trasladados al tribunal federal de Manhattan bajo un amplio dispositivo de seguridad.

Durante la audiencia, el juez solicitó a Maduro que se identificara, a lo que dijo: "Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente", declaró Maduro preguntado en el tribunal.



El líder venezolano aseguró no haber visto su acusación antes de comparecer en el tribunal y desconocer sus derechos.

Poco después, Flores se declaró "no culpable, completamente inocente".



El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro y Flores de cargos relacionados con narcotráfico, incluyendo “narcoterrorismo” y conspiración para introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense.

De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

La acusación, firmada por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, incluye también a otros altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el ministro de Interior, Diosdado Cabello, así como al hijo del mandatario, por presuntos vínculos con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y las FARC.

El abogado Barry Pollack, conocido por haber representado a Julian Assange, fue anunciado como el defensor legal de Maduro y Flores.

Pollack, afirmó en el tribunal de Nueva York que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Además, los letrados solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen "problemas de salud".



El letrado Mark Donnelly afirmó que Flores "sufrió lesiones importantes durante su secuestro" y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.



La audiencia marca el inicio de un proceso judicial que podría prolongarse por más de un año.

Aunque la primera vista se realizó en Nueva York, el expresidente Donald Trump sugirió que el eventual juicio podría celebrarse en Miami u otra jurisdicción de Florida.

Mientras se desarrollaba la audiencia, decenas de manifestantes se concentraron frente al edificio Daniel Patrick Moynihan en Manhattan, algunos exigiendo la liberación de Maduro y otros respaldando la actuación del gobierno estadounidense.