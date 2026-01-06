12 puentes zarzo en la comarca estarían listos en 6 meses

El Gobierno anunció la construcción de 50 puentes tipo zarzo en una primera fase, una obra pensada para que niños y jóvenes puedan llegar a sus escuelas sin jugarse la vida cruzando ríos crecidos o quebradas traicioneras.

Los trabajos se concentrarán en las regiones Kodri, Ñokribo y Nedrini, de la comarca, impactando de forma directa a 48 centros educativos. Son pasos que no solo conectan caminos, también conectan futuros.

Según el Ministerio de Obras Públicas (MOP), esta etapa permitirá que miles de estudiantes asistan a clases de forma continua, incluso en temporada de lluvias.

Durante la presentación del informe ante el Consejo de Gabinete, el ministro José Luis Andrade explicó que 12 puentes se construirán en Ñurum y Müna; 9 en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina; y 29 en Mironó, Besikó y Nole Duima.

Cada estructura será adaptada al terreno, con longitudes que van desde 25 hasta 110 metros, dependiendo del cauce y la fuerza del río.

Las obras arrancarán este verano y generarán 500 empleos directos, siguiendo una instrucción del presidente José Raúl Mulino para atender a comunidades históricamente olvidadas. La inversión de esta primera fase asciende a B/.18 millones.

El impacto educativo es claro: 4,048 estudiantes de 14 escuelas en Kodri, 2,500 de 9 planteles en Ñokribo y 10,500 de 20 escuelas en Nedrini se beneficiarán de manera directa.

Además, el MOP recordó que en 2025 ya se construyeron 15 zarzos, que ahora se suman a este nuevo paquete de obras.

La segunda fase ya está en planes y contempla otros 50 puentes, ampliando el beneficio a 57 escuelas más. Para muchas familias de la comarca, estos puentes no son cemento ni cables: son la diferencia entre quedarse en casa o llegar a clases con vida.