Panamá presume avances en seguridad alimentaria ante la FAO

Panamá volvió a poner sobre la mesa sus avances en el sector agropecuario durante la Conferencia Regional de la FAO, realizada en Brasilia. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, participó de manera virtual en el encuentro donde se discutieron los principales retos que enfrenta la producción de alimentos en América Latina.

Durante su intervención, el ministro habló sobre los problemas que siguen golpeando al agro en la región. Mencionó presiones como el cambio climático, la desigualdad en el campo y la inestabilidad de los mercados, factores que siguen afectando la producción de alimentos y la vida de miles de productores.

Linares también recordó el fuerte impacto que dejó el fenómeno de El Niño en Panamá. Las sequías afectaron la producción agropecuaria y golpearon varias cuencas del país, una situación que incluso llegó a poner en aprietos la operación del Canal de Panamá por la falta de agua. Según explicó, esa crisis dejó una lección clara: sin seguridad hídrica no hay seguridad alimentaria.

En medio de ese panorama, el ministro destacó un dato que llamó la atención en la reunión. Señaló que Panamá ha reducido de forma significativa la inseguridad alimentaria en las últimas décadas. Mientras en 2002 el 21% de los panameños enfrentaba problemas para acceder a alimentos, hoy esa cifra ronda el 5.5%, acercando al país a salir del llamado “mapa del hambre”.

El funcionario explicó que la estrategia del país en el agro se basa en varios frentes: producir más con sostenibilidad, apoyar a la agricultura familiar e indígena y avanzar en la digitalización del sector para mejorar la competitividad de los productores.

También mencionó que Panamá ve en la relación con MERCOSUR una oportunidad para abrir mercados y modernizar estándares, sin dejar de lado la protección y el fortalecimiento de los productores nacionales.

Otro punto que se puso sobre la mesa fue el nuevo Marco de Programación País 2026–2030 con la FAO, que busca impulsar proyectos técnicos en áreas como zonificación climática, bioeconomía, restauración de tierras y fortalecimiento de capacidades agrícolas.

Linares cerró su intervención recordando que el tema agrícola no es solo producir comida. Para Panamá, dijo, la agricultura también tiene que ver con justicia social, con mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales y garantizar oportunidades para quienes viven del campo.

FAO destaca mensaje de Panamá

Tras la intervención panameña, el coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci, resaltó el enfoque presentado por Panamá sobre los retos del agro.

El funcionario señaló que el país llega a la discusión regional con un mensaje claro sobre los efectos del cambio climático, la desigualdad rural y la necesidad de fortalecer los sistemas de producción de alimentos.

Según explicó, la región tiene el potencial de alimentar al mundo, pero cada vez enfrenta más presión por el clima y por las brechas sociales que todavía existen en el campo.

Sanches Peraci también destacó la advertencia hecha por Panamá sobre los impactos recientes de El Niño y la importancia de ver la agricultura más allá de la producción.

Para la FAO, avanzar hacia sistemas agroalimentarios más productivos y resilientes también implica reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.