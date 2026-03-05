Nacional - 05/3/26 - 04:16 PM

Panamá logra aval internacional para observadores pesqueros

El reconocimiento representa un respaldo a la capacidad técnica, la preparación profesional y los altos estándares operativos desarrollados por Panamá

 

El Programa de Observadores a Bordo de Panamá (POPSA) fue reconocido internacionalmente durante la 14ª Reunión Anual de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), uno de los principales organismos encargados de la gestión y conservación de los recursos pesqueros en la región del Pacífico Sur.

Durante el encuentro, los países miembros de la organización alcanzaron consenso para acreditar al programa panameño POPSA, autorizándolo a brindar servicios de observación en operaciones de transbordo dentro del área de la Convención.

Esta acreditación permitirá que observadores panameños desempeñen funciones a nivel regional a bordo de buques de pabellón extranjero, pertenecientes a los países miembros del organismo, fortaleciendo los mecanismos de monitoreo, control y supervisión de las actividades pesqueras internacionales.

El reconocimiento representa un respaldo a la capacidad técnica, la preparación profesional y los altos estándares operativos desarrollados por Panamá en materia de observación pesquera

También refleja la confianza de la comunidad internacional en los sistemas panameños de monitoreo, control y vigilancia, claves para garantizar la sostenibilidad y transparencia en la gestión de los recursos marinos.

Con esta acreditación, Panamá consolida su presencia y liderazgo técnico en los procesos internacionales de gobernanza pesquera, mientras proyecta el profesionalismo de sus observadores y marinos en escenarios regionales de alto nivel.

Este avance representa además un paso importante para fortalecer la transparencia y la supervisión de las operaciones pesqueras en el Pacífico Sur, contribuyendo a una gestión responsable y sostenible de los recursos marinos.

