¡Operativo sorpresa! Caen morosos, autos sin placa y licencias vencidas

La mañana de este jueves varios conductores se llevaron un susto en el Corredor Sur, cuando unidades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) montaron un operativo relámpago a la altura de la caseta de Atlapa. El punto de control agarró desprevenidos a muchos que iban rumbo a sus trabajos.

En pocos minutos comenzaron a salir los primeros casos irregulares. Conductores con deudas en el sistema Panapass, autos que circulaban sin placa, vehículos sin seguro vigente y otros con licencia vencida quedaron al descubierto durante la revisión.

Los inspectores detuvieron uno por uno a los vehículos que pasaban por el lugar. Algunos conductores intentaron explicar la situación o justificar la falta, pero igual se procedió con las verificaciones correspondientes.

De acuerdo con lo observado en el sitio, decenas de infractores fueron detectados durante la jornada. La escena dejó claro que todavía hay quienes usan esta vía rápida sin tener los papeles al día o con pagos pendientes.

El operativo también provocó retrasos momentáneos en el tráfico, mientras las autoridades revisaban documentos y aplicaban las sanciones. Las filas de autos avanzaban lento mientras continuaban las inspecciones.

Desde la ATTT advirtieron que estos operativos sorpresa seguirán realizándose en distintos puntos, con el objetivo de detectar vehículos que circulan sin cumplir con los requisitos de ley o con deudas pendientes en el sistema.