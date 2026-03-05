Aeródromo Rubén Cantú se prepara para vuelos comerciales en Santiago

La pista de aterrizaje del aeródromo Rubén Cantú, ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, fue rehabilitada luego de permanecer por varias décadas sin mejoras significativas.

Los trabajos tuvieron un costo superior al millón de dólares y buscan fortalecer la conectividad aérea de la región.

La obra fue inaugurada por el director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, quien destacó que la rehabilitación forma parte de un plan para impulsar el desarrollo del transporte aéreo en el interior del país.

Durante su visita al aeródromo, Bárcenas explicó que la institución trabaja en un plan a corto plazo para que la ciudad de Santiago pueda contar con vuelos comerciales frecuentes, ante el interés mostrado por varias empresas que desean ofrecer este servicio.

El funcionario indicó que, además de la rehabilitación de la pista, se realizaron otras adecuaciones en las instalaciones, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas del aeródromo y garantizar mayor seguridad en las operaciones aéreas.

Bárcenas también adelantó que existe la intención de elevar el nivel del aeródromo a la categoría de aeropuerto, lo que permitiría ampliar su capacidad operativa y eventualmente recibir vuelos internacionales.

La reactivación de esta infraestructura aérea es vista como un paso importante para el desarrollo económico, turístico y comercial de la provincia de Veraguas, ya que facilitaría la movilización de pasajeros y el transporte de mercancías hacia otras regiones del país y el extranjero.

Se detalló además que entre los planes a futuros también se encuentra la remodelación de la terminal.

Según explicó Bárcenas, la inversión en la terminal no es muy grande, sino que se trata de adecuarla, generar los espacios y darle orden; para ello, es necesario realizar algunas adecuaciones.

Subrayó que el proyecto se ha ejecutado por fases debido a la limitación de recursos, pero que ahora que la pista está lista, siendo esta la prioridad se puede iniciar con el resto de las mejoras.