Ganaderos de Los Santos alertan por posible escasez de agua

Los ganaderos de la provincia de Los Santos se mantienen preocupados debido a la intensidad que ha mostrado la temporada seca durante los primeros tres meses del año.

Esta situación podría agravarse en las próximas semanas por la disminución de las fuentes de agua en la región.

La alerta surge en medio de la baja en el caudal de ríos, quebradas y pozos que abastecen tanto a las fincas ganaderas como a otras actividades productivas, lo que genera incertidumbre sobre el abastecimiento de agua si las lluvias no se presentan en los próximos meses.

El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), capítulo de Los Santos, Armando Cedeño, indicó que desde hace varios meses han venido advirtiendo sobre la posibilidad de que el verano sea particularmente fuerte este año.

“Tenemos que irnos preparando para lo que va a ser esta temporada cuando el verano sea mucho más fuerte. Desde hace varios meses venimos alertando sobre este tema”, señaló.

Cedeño explicó que actualmente muchos de los abrevaderos utilizados para el ganado ya se encuentran secos, mientras que varios pozos han comenzado a agotarse, lo que se suma a la disminución del caudal en ríos importantes de la región.

“El río Guararé y los ríos de Perales están sumamente bajos, igual que las quebradas”, manifestó el dirigente ganadero, quien advirtió que, si a finales de abril no se registran lluvias, la situación podría volverse más complicada y provocar una escasez significativa de agua en diferentes áreas de la provincia.

También indicó que los fuertes vientos característicos de esta época contribuyen a que las fuentes hídricas se sequen con mayor rapidez.

Ante este panorama, es de suma importancia impulsar proyectos de cosecha y almacenamiento de agua, como la construcción de pequeñas represas o embalses en quebradas, que permitan contar con reservas durante los meses más críticos del verano, añadió.