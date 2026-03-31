137 instalaciones de salud atenderán en Semana Santa

Por motivos de la Semana Santa, el Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha la Alerta Azul y mantendrá habilitadas 137 instalaciones de salud.

De estas, 84 funcionarán las 24 horas del día, incluidos los 21 hospitales; 24 instalaciones tendrán horario extendido y el resto operará en su horario regular. Asimismo, se dispondrá de 121 vehículos y 2,200 funcionarios.

De acuerdo con la institución, durante este período, todas las dependencias del sector salud deberán implementar los lineamientos generales establecidos para la cobertura en situaciones de emergencia durante la Semana Mayor.

Además, recomendó a los viajeros que se desplazan al interior del país: mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. (usar bloqueador solar) y mantener las medidas de prevención y autocuidado ante los virus respiratorios.