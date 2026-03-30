Nacional - 30/3/26 - 03:21 PM

Balacera deja 10 heridos cerca de subestación policial en Veracruz

Los heridos fueron evacuados hacia el Hospital Santo Tomás, tres de ellos con heridas de gravedad.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Diez personas resultaron heridas durante un ataque armado registrado en horas de la madrugada de ayer lunes, a pocos metros de la estación de la Policía Nacional (PN) en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján. La situación generó alarma entre residentes, debido a la cercanía con instalaciones policiales.

Los heridos fueron evacuados hacia el Hospital Santo Tomás, tres de ellos con heridas de gravedad. Posteriormente, uno de los afectados tuvo que ser sometido a cirugía, debido a la complejidad de las lesiones.

En el escenario del ataque armado, las autoridades encontraron rastros de sangre y municiones detonadas, lo que evidencia la intensidad del hecho violento ocurrido en el sector.

Este año, las calles de Veracruz han sido escenario de varios incidentes armados. En febrero pasado, un joven de 17 años fue asesinado y otro de 22 años resultó herido, en otro hecho similar que mantiene en alerta a la comunidad.

Con cada nuevo hecho violento, los residentes reiteran su reclamo a los estamentos de seguridad, exigiendo mayor presencia policial para frenar la ola de violencia que golpea el corregimiento.

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