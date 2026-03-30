Nacional - 30/3/26 - 05:18 PM

¡Otra vez! Se forma el caos dentro de centro de menores en Tocumen

En medio de la situación, se coordinó la intervención con la Policía de Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Desarrollo Social.

 

Por: Redacción / Crítica -

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este lunes dentro del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se registraron desórdenes protagonizados por adolescentes, situación que puso en riesgo la seguridad de los internos y del personal que labora en el lugar.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia informó que el incidente comprometió la integridad de niños, niñas y adolescentes, además de funcionarios del centro, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de atención establecidos.

En medio de la situación, se coordinó la intervención con la Policía de Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de controlar el incidente y salvaguardar a los involucrados.

Las autoridades mantienen la atención del caso para garantizar la protección y el bienestar dentro del centro, mientras se maneja la situación derivada de los disturbios.

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