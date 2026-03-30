Se activan 84 centros 24/7 por Semana Santa

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene habilitadas 137 instalaciones de salud en todo el país como parte de la alerta azul por Semana Santa, periodo en el que aumenta la movilización de personas hacia el interior.

De ese total, 84 centros operarán las 24 horas, incluyendo los 21 hospitales a nivel nacional. Otras 24 instalaciones funcionarán con horario extendido, mientras que el resto mantendrá su jornada regular para atender cualquier eventualidad.

La jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, explicó que el operativo incluye 121 vehículos, entre ambulancias y carros de emergencia, de los cuales 36 cuentan con soporte vital avanzado. Además, se desplegarán 2,200 funcionarios entre personal médico y administrativo para cubrir la demanda durante estos días.

Detalló que durante el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección algunas instalaciones reducirán su operatividad en un 10 %, pero la red de atención se mantendrá activa ante cualquier emergencia.

El Minsa reiteró que todas las dependencias del sector salud deberán cumplir con los lineamientos de cobertura, tomando en cuenta el incremento de desplazamientos en el país durante la Semana Mayor.

Ante las altas temperaturas, las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m., usar bloqueador solar, reforzar medidas ante virus respiratorios y utilizar repelente para prevenir enfermedades como el dengue.