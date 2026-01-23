21 aspirantes se postulan para cargo de subcontralor general de la República

Un total de 21 ciudadanos formalizaron su aspiración al cargo de subcontralor general de la República para el período 2025-2030, luego de la renuncia de Eli Felipe Cabezas, ocurrida el año pasado.

Con la apertura del proceso, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional deberá verificar la documentación presentada por los aspirantes y remitir al pleno la lista de quienes cumplan con los requisitos constitucionales, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Constitución Política.

Proceso de selección en la Asamblea Nacional

El 12 de enero, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución que abrió oficialmente el proceso de convocatoria y postulación para llenar la vacante en la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, los diputados deberán proponer a un candidato de la lista oficial remitida por la Secretaría General, y la elección del subcontralor se realizará mediante votación nominal, tal como lo establecen los artículos 211 y 212 del Reglamento Orgánico de la Asamblea Nacional.

Aspirantes al cargo

Entre los nombres que figuran en la lista de postulados se encuentran Manuel de Jesús Morales Salazar, Joel Enrique Caballero Olmos, René Díaz Martínez, Adolfo Antonio Mela González, César Augusto Contreras Fajardo, Erika Yanori Flores, Arturo Amado Pérez Pitty y Omar Gómez Mercado, entre otros aspirantes que participan en el proceso.