Nacional - 23/1/26

21 candidatos aspiran al cargo de subcontralor

Un total de 21 ciudadanos formalizaron su aspiración al cargo de subcontralor general de la República para el período 2025-2030, proceso que se activó luego de la renuncia, el año pasado, de Eli Felipe Cabezas.

Por lo que la Comisión de Credenciales debe verificar la documentación entregada por los aspirantes y remitir al pleno la lista de quienes cumplan con los requisitos conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Constitución Política.

El pasado 12 de enero, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución que abrió oficialmente el proceso de convocatoria y postulación para llenar la vacante.

Para la elección del cargo, los diputados tendrán que proponer a un candidato de la lista dada por la Secretaría General. Y de acuerdo con el procedimiento en los artículos 211 y 212 del Reglamento Orgánico de la Asamblea Nacional, la votación será nominal.

Algunos nombres que figuran en la lista son: Manuel de Jesús Morales Salazar, Joel Enrique Caballero Olmos, René Díaz Martínez, Adolfo Antonio Mela González, César Augusto Contreras Fajardo, Erika Yanori Flores, Arturo Amado Pérez Pitty y Omar Gómez Mercado.

