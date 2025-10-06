Nacional - 06/10/25 - 07:38 AM

28 evacuados y 25 viviendas afectadas por lluvias en Boquete

Según el informe preliminar, no se han reportado personas desaparecidas.

 

Por: Redacción / Web


El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que en las últimas 12 horas se han registrado múltiples afectaciones en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, como consecuencia de las lluvias intensas y el desbordamiento de quebradas cercanas al río Caldera.

Aunque el río Caldera se mantiene en su cauce, varias quebradas adyacentes se desbordaron, provocando daños en diferentes comunidades del distrito. Según el informe preliminar, no se han reportado personas desaparecidas.

Las evaluaciones iniciales contabilizan un total de 28 personas evacuadas, pertenecientes a 7 familias. Se han registrado daños en 25 viviendas, una de las cuales sufrió mayores afectaciones debido a la caída de un árbol sobre la estructura. Además, se reportan 8 árboles caídos sobre vías y residencias, 26 deslizamientos de tierra y el colapso de un zarzo peatonal.

En la provincia de Veraguas, se reportó el desborde del río Quebró, aunque sin generar afectaciones.

Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos, estamentos de seguridad y autoridades locales se mantienen desplegados en las zonas afectadas para continuar con las evaluaciones de daños y coordinar las acciones de respuesta e intervención.

El Sinaproc recuerda a la población que se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias intensas en todo el país, por lo que recomienda tomar precauciones y estar atentos a los comunicados oficiales.

