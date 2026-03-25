Nacional - 25/3/26 - 12:17 PM

396 médicos consiguen su internado

En la jornada se asignaron 135 plazas en la CSS y 261 en el Minsa, según explicó la jefa de Docencia, Capacitación y Formación.

 

Por: Redacción / Crítica -

La lista de espera quedó en cero. El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) adjudicaron 396 plazas de internado médico, permitiendo que todos los aspirantes pendientes desde 2025 finalmente obtuvieran un cupo en el primer acto de viva voz del año.

En la jornada se asignaron 135 plazas en la CSS y 261 en el Minsa, según explicó la jefa de Docencia, Capacitación y Formación, Mayra Abood. Con esta distribución, también se logró incluir a 203 médicos que no habían conseguido plaza en el proceso anterior.

La funcionaria señaló que con esta asignación se eliminó el atraso en el sistema. Los beneficiados podrán cumplir con el internado médico, requisito obligatorio para alcanzar la idoneidad profesional, el cual tiene una duración de dos años, divididos entre hospitales y centros de salud del interior del país.

El proceso se realizó mediante el sistema de viva voz, en un acto público. Además, se confirmó que el próximo acto se llevará a cabo el 2 de octubre de 2026.

Las plazas fueron distribuidas en centros como el Hospital Santo Tomás, Ciudad de la Salud, José Domingo de Obaldía, Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, Regional Rafael Hernández, Manuel Amador Guerrero, Irma de Lourdes Tzanetatos y Luis “Chicho” Fábrega.

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