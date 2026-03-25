Chapman: sin subsidio subirían pasajes, luz y gas

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió que sin las medidas anunciadas por el Gobierno, el pasaje del Metro, Metrobús, la electricidad y el gas aumentarían en Panamá.

Según explicó, el alza del petróleo por el conflicto en Medio Oriente ya está presionando los costos y obligando a subir los subsidios.

Chapman señaló que el Estado tendrá que asumir decenas o incluso cientos de millones de balboas adicionales para sostener tarifas como las del transporte público y el gas licuado. Detalló que solo el subsidio del tanque de 25 libras podría costar entre 50 y 75 millones de dólares más, y si el precio del petróleo sigue subiendo, la cifra podría llegar hasta los 200 millones.

El ministro detalló que si no se aplican estas medidas, el golpe sería directo al bolsillo. Dijo que aumentaría el pasaje del Metro, Metrobús, la electricidad y el gas, afectando a toda la población. También indicó que se está analizando el impacto en el transporte colectivo y selectivo privado.

Hoy, el Gobierno tiene programada una reunión con transportistas, donde se evaluará la situación del combustible y sus efectos. Chapman no adelantó decisiones, pero aseguró que habrá que esperar los resultados de ese encuentro.



Empresarios piden que medidas pasen del papel a la realidad

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias, reaccionó señalando que las medidas planteadas son positivas, pero advirtió que aún no están aterrizadas. Indicó que el problema es que, por ahora, siguen siendo ideas y hay que ver cómo se convierten en realidad.

Arias sostuvo que el transporte es clave para la población, ya que el panameño necesita movilizarse todos los días, y el costo del combustible impacta directamente ese movimiento.

Señaló que lo importante es evitar que al ciudadano de a pie le cueste más llegar a su trabajo, ya sea por aumento de tarifas o por otros gastos.

Mencionó que algunas empresas están buscando establecer centros de trabajo más cerca de donde viven sus colaboradores, como una forma de reducir costos y facilitar el traslado diario.