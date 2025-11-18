Nacional - 18/11/25 - 12:00 AM

6,142 nuevos beneficiarios del Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas

Un estimado de 6,142 beneficiarios fueron incluidos en los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

De acuerdo con la entidad, las nuevas inclusiones, que benefician a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, representan una inyección económica de $1,862,070.

“Los nuevos beneficiarios son personas en situación de pobreza y pobreza extrema que no contaban con ingresos. Desde ahora, podrán disponer de recursos para cubrir necesidades básicas”, destacó el Mides.

Según las cifras de la entidad, las provincias con mayor número de nuevas inclusiones son Panamá (1,165), Chiriquí (1,307) y la Comarca Ngäbe-Buglé (885).

Por programa, 120 a los 65 incorporó a 4,048 personas; Red de Oportunidades, a 923; Ángel Guardián, a 986; y el Bono Alimenticio de SENAPAN, a 185.

En el cuarto pago del año se sumaron 2,184 panameños, quienes recibirán un desembolso total de B/.660,930.

Te puede interesar

Nueva especie de pez fósil de Panamá lleva el nombre de investigadora Ngäbe del Smithsonian

Nueva especie de pez fósil de Panamá lleva el nombre de investigadora Ngäbe del Smithsonian

 Noviembre 18, 2025
San Miguelito pone en marcha plan ante aumento de desechos en diciembre

San Miguelito pone en marcha plan ante aumento de desechos en diciembre

 Noviembre 18, 2025
6,142 nuevos beneficiarios del Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas

6,142 nuevos beneficiarios del Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas

 Noviembre 18, 2025
Estados Unidos revoca visa a Gaby Carrizo

Estados Unidos revoca visa a Gaby Carrizo

 Noviembre 18, 2025
Flores: La cautelación de bienes a exfuncionarios asciende a 40 millones de dólares

Flores: La cautelación de bienes a exfuncionarios asciende a 40 millones de dólares

 Noviembre 18, 2025

El cuarto pago de los PTMC comenzó este 17 de noviembre al 5 de diciembre, destacó el Mides.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos