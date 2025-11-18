6,142 nuevos beneficiarios del Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas

Un estimado de 6,142 beneficiarios fueron incluidos en los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

De acuerdo con la entidad, las nuevas inclusiones, que benefician a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, representan una inyección económica de $1,862,070.

“Los nuevos beneficiarios son personas en situación de pobreza y pobreza extrema que no contaban con ingresos. Desde ahora, podrán disponer de recursos para cubrir necesidades básicas”, destacó el Mides.

Según las cifras de la entidad, las provincias con mayor número de nuevas inclusiones son Panamá (1,165), Chiriquí (1,307) y la Comarca Ngäbe-Buglé (885).

Por programa, 120 a los 65 incorporó a 4,048 personas; Red de Oportunidades, a 923; Ángel Guardián, a 986; y el Bono Alimenticio de SENAPAN, a 185.

En el cuarto pago del año se sumaron 2,184 panameños, quienes recibirán un desembolso total de B/.660,930.

El cuarto pago de los PTMC comenzó este 17 de noviembre al 5 de diciembre, destacó el Mides.