81 municipios entregan informe de rendición de cuentas de Contraloría

Los 81 municipios del país cumplieron con el informe de gastos correspondientes al año 2025 de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, tras la publicación del nuevo manual de uso y manejo de fondos y Bienes Públicos en la Gaceta Oficial el pasado 10 de diciembre de 2025.

Después de varias jornadas de capacitación a nivel nacional organizadas por la Asociación de Municipios de Panamá en conjunto con la Contraloría General de la Nación, el cien por ciento de los municipios cumplieron con el informe requerido luego de una prórroga de 15 días.

La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá, Nadine González, destacó que la fiscalización y rendición de cuentas en los gobiernos locales son esenciales para garantizar transparencia, eficiencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos.

“Fue un trabajo que comenzó en diciembre con la organización de las capacitaciones a nivel nacional; asumimos toda la logística para apoyar a los funcionarios de la Contraloría General de la República”, explicó González.

Agregó que este instrumento permitirá verificar el uso correcto de los fondos y asegurar que se inviertan en lo que realmente se necesita, fortaleciendo la confianza ciudadana.

Esta es la primera fase de una constante rendición de cuentas que deberán realizar los municipios a partir de la entrega de este documento.