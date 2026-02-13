Lanzan “Kit carnavalero” y refuerza prevención para la Rumba Wawancó 2026

San Miguelito. La Región de Salud del MINSA salió a la calle este viernes con todo listo para la Rumba Wawancó 2026 en calle H, Paraíso. Bajo la dirección del doctor Algis Torres, el equipo repartió los famosos “Kit carnavalero”, que incluyen protector solar, preservativos, vasos reutilizables, porta celulares, botella de agua, gel alcoholado y material educativo con mensajes de autocuidado. Además, ofrecieron pruebas gratuitas de VIH a los asistentes.

Torres destacó que el MINSA está preparado para garantizar la salud de la gente durante las fiestas, con operativos de inspección y fiscalización en todo el distrito. Los controles se intensificarán en los puestos de comida, revisando que los manipuladores tengan los carnés de salud al día. Quien incumpla, verá sus productos decomisados y el puesto cerrado.

Oris Iglesias, directora de Promoción de la Salud, insistió en el autocuidado: lavar las manos, hidratarse con agua, proteger la piel y usar preservativos en caso de relaciones sexuales. Enelida Guerra, subdirectora de Promoción de la Salud, agregó que los operativos se harán en todas las regiones, reforzando la vigilancia y educación sanitaria. “Promovemos la salud, el autocuidado y la alimentación segura para evitar enfermedades y contagios durante las festividades”, dijo.

Sobre los tradicionales culecos, el MINSA realizará pruebas diarias al agua que llegue en carros cisternas. Solo recibirán la calcomanía “APROBADO” los vehículos que transporten agua potable y no hayan llevado químicos o hidrocarburos. Además, el agua debe provenir de puntos autorizados por el MiAmbiente.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener la vigilancia sanitaria durante la fiesta, cuidando la salud pública y promoviendo el autocuidado en todos los que disfruten del Carnaval Rumba Wawancó 2026.