Carnavales 2026: Naturgy comparte recomendaciones para un viaje seguro

Con la llegada del Carnaval, miles de panameños empiezan a hacer maletas, organizar rutas y contar las horas para salir a celebrar. Mientras aumenta el movimiento en las carreteras, también crece el riesgo de accidentes.

En Panamá, casi todos los días un vehículo termina colisionando contra un poste del tendido eléctrico; el promedio ronda cinco accidentes por semana. Más allá del daño material, estos hechos pueden poner en peligro a conductores, pasajeros y peatones, junto con interrupciones inesperadas que toman por sorpresa a comunidades enteras.

Conscientes de este escenario, en Naturgy Panamá compartimos recomendaciones puntuales para disfrutar estas fiestas con mayor tranquilidad.

Antes de salir, revisa tu vehículo y confirma que esté en buen estado: frenos, aceite, agua, llantas y luces. Planifica el viaje con tiempo y procura descansar bien. Si el trayecto es largo, hacer paradas ayuda a mantener la atención donde debe estar: en la vía.

Conduce con prudencia, mantente alerta a peatones y otros conductores, y no utilices el celular mientras manejas. Respeta los límites de velocidad y las normas de tránsito. Si hay alcohol de por medio, elegir un conductor designado puede marcar la diferencia entre un buen recuerdo y una emergencia.

Conserva una distancia segura entre vehículos y usa siempre el cinturón de seguridad. Ante cualquier accidente, comunícate con los estamentos de seguridad para recibir apoyo inmediato.

Protege tu vida, la de quienes te acompañan y la de todos los que comparten la carretera. Que el Carnaval 2026 deje solo historias alegres y un regreso seguro a casa.

Naturgy Panamá, tu energía es nuestra prioridad. https://we.tl/t-TvxoC1U9GI

