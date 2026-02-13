Nacional - 13/2/26 - 07:26 PM

Arrancó el éxodo: más de 30 mil carros van pa’l interior

En la Cinta Costera, el plan es pesado. Cerca de mil agentes estarán cuidando la periferia, hombro a hombro con la seguridad municipal.

 

Por: Redacción / Crítica -

Desde temprano, la carretera se llenó de maletas, neveras y ganas de fiesta. El Carnaval 2026 apenas está calentando motores y más de 30,000 vehículos ya agarraron rumbo al interior del país. El movimiento es fuerte, constante, y la Policía dice que esto apenas empieza.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó en TVN-2 que más de 18,700 unidades están en la calle a nivel nacional. 

Entre ellos va la promoción 102, recién graduada, estrenándose en operativo real. Gente nueva, pero con tarea clara: cuidar que la fiesta no se vuelva tragedia.

En el eje Panamá–Penonomé ya habían pasado más de 30 mil carros, y desde Santa María hacia el interior, otros 15 mil seguían el mismo camino. 

Para que el tranque no se salga de control, se activaron inversiones de carriles, coordinación directa con la ATTT y vigilancia especial en puntos calientes como Loma Campana, donde siempre se forman los embudos.

En la Cinta Costera, el plan es pesado. Cerca de mil agentes estarán cuidando la periferia, hombro a hombro con la seguridad municipal. 

Te puede interesar

Carnavales 2026: Naturgy comparte recomendaciones para un viaje seguro

Carnavales 2026: Naturgy comparte recomendaciones para un viaje seguro

 Febrero 13, 2026
Arrancó el éxodo: más de 30 mil carros van pa’l interior

Arrancó el éxodo: más de 30 mil carros van pa’l interior

Febrero 13, 2026
Tras 9 meses encerrado en La Mega Joya, dan casa por cárcel a Jaime Caballero

Tras 9 meses encerrado en La Mega Joya, dan casa por cárcel a Jaime Caballero

 Febrero 13, 2026
Panamá actualiza límites del Parque Nacional Darién

Panamá actualiza límites del Parque Nacional Darién

 Febrero 13, 2026
Idaan activa operativo de Carnaval 2026

Idaan activa operativo de Carnaval 2026

Febrero 13, 2026

Habrá verificación ciudadana, control de vehículos sospechosos y revisión de obligaciones legales. Nada de relajos. La consigna es clara: diversión sí, desorden no.

Con el guaro no habrá juego. Cero tolerancia al alcohol en carretera, alcosensores activos y control de velocidad parejo. Fernández fue directo: la idea es que la gente llegue viva y regrese viva. Y mientras el país baila, la Policía asegura que los barrios también se quedan cubiertos, con vigilancia casi 24/7 durante todos los días del Carnaval.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia
Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr

Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí