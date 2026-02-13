Arrancó el éxodo: más de 30 mil carros van pa’l interior

Desde temprano, la carretera se llenó de maletas, neveras y ganas de fiesta. El Carnaval 2026 apenas está calentando motores y más de 30,000 vehículos ya agarraron rumbo al interior del país. El movimiento es fuerte, constante, y la Policía dice que esto apenas empieza.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó en TVN-2 que más de 18,700 unidades están en la calle a nivel nacional.

Entre ellos va la promoción 102, recién graduada, estrenándose en operativo real. Gente nueva, pero con tarea clara: cuidar que la fiesta no se vuelva tragedia.

En el eje Panamá–Penonomé ya habían pasado más de 30 mil carros, y desde Santa María hacia el interior, otros 15 mil seguían el mismo camino.

Para que el tranque no se salga de control, se activaron inversiones de carriles, coordinación directa con la ATTT y vigilancia especial en puntos calientes como Loma Campana, donde siempre se forman los embudos.

En la Cinta Costera, el plan es pesado. Cerca de mil agentes estarán cuidando la periferia, hombro a hombro con la seguridad municipal.

Habrá verificación ciudadana, control de vehículos sospechosos y revisión de obligaciones legales. Nada de relajos. La consigna es clara: diversión sí, desorden no.

Con el guaro no habrá juego. Cero tolerancia al alcohol en carretera, alcosensores activos y control de velocidad parejo. Fernández fue directo: la idea es que la gente llegue viva y regrese viva. Y mientras el país baila, la Policía asegura que los barrios también se quedan cubiertos, con vigilancia casi 24/7 durante todos los días del Carnaval.