Nacional - 13/2/26 - 07:09 PM

Tras 9 meses encerrado en La Mega Joya, dan casa por cárcel a Jaime Caballero

Casa por cárcel, vigilancia electrónica y control judicial. No es libertad plena, pero sí un respiro después de meses de encierro.

 

Por: Redacción / Crítica -

Después de pasar más de nueve meses preso en una celda de máxima seguridad en La Mega Joya, el nombre de Jaime Caballero volvió a sonar con fuerza este viernes en el Tribunal Superior de Apelaciones, que le concedió medida cautelar de prisión domiciliaria, acompañada de dispositivo electrónico.

Caballero había permanecido detenido todo este tiempo sin una sentencia en firme, un encierro que su defensa calificó desde el inicio como injusto y desproporcionado

Durante la audiencia, los magistrados evaluaron el tiempo cumplido, las condiciones de detención y el estado actual del proceso. Al final, consideraron que mantenerlo en prisión ya no era necesario y ordenaron el cambio de medida. Casa por cárcel, vigilancia electrónica y control judicial.

La decisión fue recibida con alivio por sus familiares. “Habrá justicia”, repiten ahora, con la esperanza de que el caso se aclare y no quede otro nombre más marcado por una detención prolongada sin fallo.

Te puede interesar

Tras 9 meses encerrado en La Mega Joya, dan casa por cárcel a Jaime Caballero

Tras 9 meses encerrado en La Mega Joya, dan casa por cárcel a Jaime Caballero

 Febrero 13, 2026
Panamá actualiza límites del Parque Nacional Darién

Panamá actualiza límites del Parque Nacional Darién

 Febrero 13, 2026
Idaan activa operativo de Carnaval 2026

Idaan activa operativo de Carnaval 2026

Febrero 13, 2026
Mulino sanciona ley que activa intercambio tributario con Ecuador

Mulino sanciona ley que activa intercambio tributario con Ecuador

 Febrero 13, 2026
Herrera lista para celebrar el carnaval con seguridad

Herrera lista para celebrar el carnaval con seguridad

 Febrero 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia
Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr

Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí