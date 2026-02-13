Tras 9 meses encerrado en La Mega Joya, dan casa por cárcel a Jaime Caballero
Casa por cárcel, vigilancia electrónica y control judicial. No es libertad plena, pero sí un respiro después de meses de encierro.
Después de pasar más de nueve meses preso en una celda de máxima seguridad en La Mega Joya, el nombre de Jaime Caballero volvió a sonar con fuerza este viernes en el Tribunal Superior de Apelaciones, que le concedió medida cautelar de prisión domiciliaria, acompañada de dispositivo electrónico.
Caballero había permanecido detenido todo este tiempo sin una sentencia en firme, un encierro que su defensa calificó desde el inicio como injusto y desproporcionado.
Durante la audiencia, los magistrados evaluaron el tiempo cumplido, las condiciones de detención y el estado actual del proceso. Al final, consideraron que mantenerlo en prisión ya no era necesario y ordenaron el cambio de medida. Casa por cárcel, vigilancia electrónica y control judicial.
La decisión fue recibida con alivio por sus familiares. “Habrá justicia”, repiten ahora, con la esperanza de que el caso se aclare y no quede otro nombre más marcado por una detención prolongada sin fallo.