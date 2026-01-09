9 de Enero: "Cuidar la soberanía es tarea de todos"

Desde que amaneció, el Jardín de Paz se llenó de gente que llegó para guardar respeto, honrar la memoria de los héroes del 9 de enero de 1964 que dieron la vida para que Panamá siguiera siendo soberana.



El acto arrancó con la bandera a media asta. La guardia de honor estaba firme, mostrando respeto por los que dejaron la vida por Panamá. La gente miraba, algunos con la mano en el corazón, otros con los ojos brillosos, recordando a los héroes del 9 de enero.

Allí estaban el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; la ministra de Cultura, María Eugenia "Maruja" Herrera; la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, pero también vecinos, estudiantes, y personas comunes que sienten en el pecho el peso de aquella fecha.



El ministro Icaza, durante su intervención rcordó con fuerza la valentía de aquellos estudiantes que el 9 de enero de 1964 marcharon desde el Instituto Nacional hasta la Escuela Superior de Balboa, exigiendo que la bandera panameña ondeara en la Zona del Canal.

“Venimos a honrar a quienes con coraje y convicción abrieron un camino que transformó para siempre nuestra historia. Su amor a la patria es imborrable y sus sueños irrenunciables”, expresó el ministro, destacando que cada generación de panameños tiene la responsabilidad de mantener vivo este legado.

Icaza llamó a la reflexión y al compromiso ciudadano: “Honrar a los mártires no es solo recordar, es seguir construyendo un Panamá unido, justo y con visión de futuro”, subrayó.

El arzobispo José Domingo Ulloa indicó que: este día no es solo historia, es compromiso.

“Cuidar la soberanía que se ganó con sangre es tarea de todos”, dijo. Y no era discurso, se sentía en el aire: cada palabra era un recordatorio de que Panamá es de todos y que hay que protegerla.



La ceremonia concluyó con un emotivo momento de silencio frente a los restos de los héroes, recordando que la memoria histórica es también un compromiso con el presente y el porvenir de la nación.